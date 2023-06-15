В США арестовали россиянина по обвинению в кибервымогательстве
Правоохранительные органы США арестовали 20-летнего россиянина по подозрению в совершении киберпреступлений. Об этом сообщила прокуратура штата Нью-Джерси, пишет ТАСС.
Гражданина РФ арестовали в штате Аризона. Его обвинили в распространении вирусов-вымогателей и совершении других кибератак в США, странах Европы и Азии.
В случае признания виновным россиянину грозит до 20 лет тюрьмы.
В США ранее предъявили обвинения гражданам РФ Алексею Билюченко и Александру Вернеру. Их заподозрили в преступлениях, связанных с криптобиржами, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США арестовали россиянина по обвинению в кибервымогательстве
- «Бездарное и тупое»: в Киеве признали провал контрнаступления ВСУ
- СМИ: российские силы сбили вертолет Ми-8 ВСУ
- Собянин: объектов для приватизации в Москве больше нет
- Эксперты предупредили об извержении самого опасного вулкана Европы
- Связавший генетические болезни с грехами ученый РАН покинул пост
- Первый вице-премьер Белоусов назвал оптимальным курс в 80-90 рублей за доллар
- Силуанов заявил о подрыве доверия к доллару
- Мордашов: без экспорта российские предприятия обречены на прозябание
- Киев отчитается перед Брюсселем за использование оружия в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru