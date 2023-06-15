В США арестовали россиянина по обвинению в кибервымогательстве

Гражданина РФ арестовали в штате Аризона. Его обвинили в распространении вирусов-вымогателей и совершении других кибератак в США, странах Европы и Азии.

В случае признания виновным россиянину грозит до 20 лет тюрьмы.

В США ранее предъявили обвинения гражданам РФ Алексею Билюченко и Александру Вернеру. Их заподозрили в преступлениях, связанных с криптобиржами, передает «Радиоточка НСН».

