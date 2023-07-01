СМИ: Хакеры взломали подразделение Национальной системы здравоохранения Британии

Хакеры взломали базу данных одного из подразделений Национальной системы здравоохранения (National Healthcare System, NHS) Великобритании, спецслужбы расследуют инцидент. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Хакеры атаковали инфраструктуру сайта фонда «Сколково»

Отмечается, что нападению подверглись компьютеры треста Barts Health, объединяющего шесть больниц и 10 медцентров в Лондоне. Подразделение является одним из крупнейших в королевстве, в нем могут храниться данные о 2,5 млн пациентов.

Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка BlackCat. Злоумышленники сообщили, что получили доступ к личным данным медработников и клиентов Barts Health, в том числе информации о банковских картах, и обнародуют сведения, если представители треста не выйдут на связь в течение трех дней.

В Barts Health отметили, что слышали о хакерской атаке с применением вируса-вымогателя и «в срочном порядке» изучают ситуацию.

Ранее хакеры взломали радиостанции Краснодарского края, в эфире ряда городов региона прозвучали фейковые сообщения, призванные запугать местных жителей и посеять панику, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХакерыВеликобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры