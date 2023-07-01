СМИ: Хакеры взломали подразделение Национальной системы здравоохранения Британии

Отмечается, что нападению подверглись компьютеры треста Barts Health, объединяющего шесть больниц и 10 медцентров в Лондоне. Подразделение является одним из крупнейших в королевстве, в нем могут храниться данные о 2,5 млн пациентов.

Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка BlackCat. Злоумышленники сообщили, что получили доступ к личным данным медработников и клиентов Barts Health, в том числе информации о банковских картах, и обнародуют сведения, если представители треста не выйдут на связь в течение трех дней.

В Barts Health отметили, что слышали о хакерской атаке с применением вируса-вымогателя и «в срочном порядке» изучают ситуацию.

Ранее хакеры взломали радиостанции Краснодарского края, в эфире ряда городов региона прозвучали фейковые сообщения, призванные запугать местных жителей и посеять панику, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

