Россия вошла в четверку лидеров по выпуску композитных материалов

Россия вошла в четверку композитных лидеров в мире. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, сообщает агентство «Прайм».

По его словам, за последние годы страна добилась значительных успехов в этой отрасли, перейдя на полное самообеспечение. Генеральный директор «Росатома» напомнил, что СССР некогда входил в тройку стран-лидеров в этой сфере, хотя тогда применение таких материалов и было весьма ограниченным.

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«К 2030 году "Росатом" планирует выйти в топ мировых производителей композитов», - подчеркнул Лихачев.

Он также добавил, что пока впереди России по объему выпуска композитных материалов – США, Япония и Евросоюз.

Ранее, как сообщала НСН, в «Росатоме» сообщили о том, что Россия и КНР подготовят дорожную карту по сотрудничеству в атомной сфере.

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ФОТО: РИА Новости
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