Россия вошла в четверку лидеров по выпуску композитных материалов

«К 2030 году "Росатом" планирует выйти в топ мировых производителей композитов», - подчеркнул Лихачев.

Он также добавил, что пока впереди России по объему выпуска композитных материалов – США, Япония и Евросоюз.

Ранее, как сообщала НСН, в «Росатоме» сообщили о том, что Россия и КНР подготовят дорожную карту по сотрудничеству в атомной сфере.

