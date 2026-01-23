Путин не исключил, что глобальное потепление сменится похолоданием
Специалисты по-разному относятся к вопросу дальнейшего развития климатической ситуации на планете. Как сообщает RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече со студентами МФТИ он указал, что есть те, кто считает, что глобальное потепление прошло свой пик и теперь человечество ожидает похолодание.
Глава государства указал, что Россия, в любом случае, продолжит осваивать Арктику.
«Мы всё равно будем это осваивать... У нас 70% территории страны - это северные широты», - заключил он.
Ранее Путин предложил запустить на Дальнем Востоке и в Арктике единый преференциальный режим для бизнеса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
