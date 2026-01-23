Путин не исключил, что глобальное потепление сменится похолоданием

На встрече со студентами МФТИ он указал, что есть те, кто считает, что глобальное потепление прошло свой пик и теперь человечество ожидает похолодание.

Глава государства указал, что Россия, в любом случае, продолжит осваивать Арктику.

«Мы всё равно будем это осваивать... У нас 70% территории страны - это северные широты», - заключил он.

Ранее Путин предложил запустить на Дальнем Востоке и в Арктике единый преференциальный режим для бизнеса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».