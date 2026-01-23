«Помогает жена»: Актриса Поргина назвала Богомолова бездарным режиссером

Она отметила, что была огорчена, когда узнала о назначении Богомолова на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. По словам актрисы, она не знает, какое будущее теперь ждёт учебное заведение.

Также Поргина предположила, что продвигаться в карьере Богомолову помогает его жена Ксения Собчак.

«Супруга у него влиятельная есть, и, по-моему, он продвигается за счёт неё. Потому что из всего, что я смотрела у Богомолова, я не увидела ничего, представляющего интерес для зрителей», - заключила артистка.

Ранее о назначении Богомолова заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Этот пост режиссёр занял после смерти ранее возглавлявшего Школы-студии МХАТ заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого.

