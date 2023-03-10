«Росатом» открыл центр ядерной медицины в Боливии

Компания «Росатом» открыла в Боливии циклотронный комплекс по производству радиофармпрепаратов, сообщает «ОТР».

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Отмечается, что новый центр ядерной медицины и радиотерапии расположился в высокогорном районе Эль-Альто на высоте 4 тысяч метров над уровнем моря.

Циклотронный комплекс производит продукцию для исследований в области онкологии. Добавляется, что первые партии препаратов уже поступают в местные больницы.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:БоливияБольницаРосатом
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