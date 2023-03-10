«Росатом» открыл центр ядерной медицины в Боливии

Отмечается, что новый центр ядерной медицины и радиотерапии расположился в высокогорном районе Эль-Альто на высоте 4 тысяч метров над уровнем моря.

Циклотронный комплекс производит продукцию для исследований в области онкологии. Добавляется, что первые партии препаратов уже поступают в местные больницы.

Ранее врач-инфекционист рассказал о современных способах борьбы с холерой.

