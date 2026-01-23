Вместо Европы и США: Какие страны закупают российскую водку
Россия сейчас наращивает поставки водки в СНГ, Китай, Индию и Израиль, заявил НСН Игорь Косарев.
После эмбарго на российский экспорт в 2022 году поставки алкоголя за границу из России сократились на треть, примерно до одного миллиона декалитров. Об этом НСН рассказал президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.
По итогам этого года российские производители алкоголя прогнозируют рост поставок за границу в среднем на 10–15%, сообщает «Коммерсант». Издание уточняет, что после закрытия европейских рынков четыре года назад многие производители переключились на азиатские, африканские и латиноамериканские рынки. Косарев раскрыл, какой основной алкоголь мы экспортируем.
«Кроме водки у нас нет ни одного экспортного товара. До момента, пока было введено эмбарго, (Европа, Америка, Канада, Англия, Япония ввели эмбарго на поставки российской водки в 2022 году), у нас были гораздо более высокие рынки сбыта, сейчас они более низкие. Тем не менее, это СНГ, Китай, Индия, Израиль. Я думаю, что сейчас мы поставляем, может быть, треть от того, что поставлялось до введения эмбарго. Я думаю, что речь тогда шла о количестве, например, три миллиона декалитров, а на сегодняшний - это один миллион декалитров. Эта цифра более или менее соответствует реальности. Мы традиционно старались развивать именно западные рынки, имея в виду их высокую капитализацию, но поскольку на сегодняшний день они закрыты, развиваются рынки Индии, Китая и ряда других стран», - рассказал он.
Ранее стало известно, что Италия сохранила лидерство среди поставщиков игристого вина в Россию по итогам января – сентября 2025 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
