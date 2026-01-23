«Кроме водки у нас нет ни одного экспортного товара. До момента, пока было введено эмбарго, (Европа, Америка, Канада, Англия, Япония ввели эмбарго на поставки российской водки в 2022 году), у нас были гораздо более высокие рынки сбыта, сейчас они более низкие. Тем не менее, это СНГ, Китай, Индия, Израиль. Я думаю, что сейчас мы поставляем, может быть, треть от того, что поставлялось до введения эмбарго. Я думаю, что речь тогда шла о количестве, например, три миллиона декалитров, а на сегодняшний - это один миллион декалитров. Эта цифра более или менее соответствует реальности. Мы традиционно старались развивать именно западные рынки, имея в виду их высокую капитализацию, но поскольку на сегодняшний день они закрыты, развиваются рынки Индии, Китая и ряда других стран», - рассказал он.

