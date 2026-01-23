Megadeth выпустили последний в карьере альбом

В релиз вошли десять основных песен, а также бонус-трек, которым стала кавер-версия песни 1984 года «Ride The Lightning» коллектива Metallica. Именно в этом коллективе играл один из основателей Megadeth Дэйв Мастейн. При этом он является соавтором композиции.

Особенной пластинку «Megadeth» делает тот факт, что после неё группа отправится в тур, а затем официально прекратит своё существование.

«С нетерпением ждём, когда вы послушаете этот альбом и придёте на наш прощальный тур... надеюсь увидеть всех», - заявил Мастейн.

Ранее гитарист рок-группы «Воля и Разум» Алексей Страйк заявил «Радиоточке НСН», что Megadeth одними из первых добавили тяжёлому року мелодичности, что стало их отличительной особенностью.

