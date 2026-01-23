За Юлию Тимошенко внесли все 33 млн гривен залога
Залог в размере 33 млн гривен за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко внесли в полном объёме. Об этом сообщил Высший антикоррупционный суд Украины.
Тимошенко подтвердила информацию о внесении залога и поблагодарила всех, кто оказал ей помощь в сборе необходимой суммы.
«Нет слов, способных выразить благодарность за то, что вы помогли мне внести этот драконовский непосильный залог», - написала она в своих соцсетях.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что выдвинутые против Тимошенко обвинения в коррупции связаны со стремлением президента Украины Владимира Зеленского «зачистить» политических конкурентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: На переговорах в Абу-Даби Россия опирается на «формулу Анкориджа»
- Глобальное похолодание вместо потепления: В Гидрометцентре оценили слова Путина о климате
- В ОАЭ стартовали переговоры России, США и Украины
- За Юлию Тимошенко внесли все 33 млн гривен залога
- Вместо Европы и США: Какие страны закупают российскую водку
- Булыкин оценил пользу ChatGPT для футбольных тренеров
- От 300 тысяч за километр: Во сколько обходится строительство велодорожек
- Megadeth выпустили последний в карьере альбом
- Вдова Караченцова связала успехи Богомолова с Собчак и назвала его назначение смешным
- Педагог назвала последствия от урезания часов иностранного языка в школах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru