За Юлию Тимошенко внесли все 33 млн гривен залога

Тимошенко подтвердила информацию о внесении залога и поблагодарила всех, кто оказал ей помощь в сборе необходимой суммы.

«Нет слов, способных выразить благодарность за то, что вы помогли мне внести этот драконовский непосильный залог», - написала она в своих соцсетях.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что выдвинутые против Тимошенко обвинения в коррупции связаны со стремлением президента Украины Владимира Зеленского «зачистить» политических конкурентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

