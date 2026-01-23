За Юлию Тимошенко внесли все 33 млн гривен залога

Залог в размере 33 млн гривен за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко внесли в полном объёме. Об этом сообщил Высший антикоррупционный суд Украины.

Суд арестовал связанное с партией Тимошенко «Батькивщина» имущество

Тимошенко подтвердила информацию о внесении залога и поблагодарила всех, кто оказал ей помощь в сборе необходимой суммы.

«Нет слов, способных выразить благодарность за то, что вы помогли мне внести этот драконовский непосильный залог», - написала она в своих соцсетях.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что выдвинутые против Тимошенко обвинения в коррупции связаны со стремлением президента Украины Владимира Зеленского «зачистить» политических конкурентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Юлия Тимошенко // Сайт партии «Батьківщина»
