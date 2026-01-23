В Европарламенте призвали вернуть из США золотые резервы Германии
Находящиеся в США золотые резервы Германии следует вернуть. Как пишет RT, об этом заявила глава подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
В интервью Der Spiegel она указала, что хранение национальных активов в США имело смысл во время холодной войны, однако в настоящее время геополитическая ситуация совершенно иная.
«В условиях растущей глобальной неопределенности и непредсказуемой политики президента США Дональда Трампа уже неприемлемо, что около 37% золотых резервов Германии хранятся в Нью-Йорке», - подчеркнула евродепутат.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предыдущая администрация США заморозила около $5 млрд российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
