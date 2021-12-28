Мурашко: Более 78 млн россиян привились первым компонентом вакцины от COVID-19
Более 78 миллионов россиян сделали прививку первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».
«Это действительно та основополагающая вещь в профилактирующей медицине, которая в целом как модель должна работать», — подчеркнул Мурашко.
Между тем Минздрав обновил методические рекомендации для лечения COVID-19. Так, ведомство включило в документ информацию о штамме «омикрон», пишет RT. Кроме того, в новой версии рекомендаций указаны препарат «Мир-19» и вакцина для подростков в возрасте от 12 лет «Спутник М».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru