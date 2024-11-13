Эндокринолог заявила, что нейролептики и антидепрессанты могут спровоцировать диабет
Триггером диабета в отдельных случаях может выступить прием нейролептиков и антидепрессантов, заявила эндокринолог Ольга Юрова.
«Бесконтрольный прием нейролептиков отрицательно влияет на углеводный обмен и может приводить к набору веса и развитию диабета», - сказала она в беседе с NEWS.ru.
Как добавила Юрова, люди, принимающие антидепрессанты старого поколения, часто не подозревают, что именно препараты являются причиной набора лишнего веса. По ее словам, только консультация у эндокринолога позволит решить проблему и оценить потенциальную пользу и вред терапии.
Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с «Радиоточкой НСН» сообщил, что частое употребление энергетиков может привести к развитию сахарного диабета, проблемам с сердцем и высокому артериальному давлению.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru