Эндокринолог заявила, что нейролептики и антидепрессанты могут спровоцировать диабет

«Бесконтрольный прием нейролептиков отрицательно влияет на углеводный обмен и может приводить к набору веса и развитию диабета», - сказала она в беседе с NEWS.ru.

Как добавила Юрова, люди, принимающие антидепрессанты старого поколения, часто не подозревают, что именно препараты являются причиной набора лишнего веса. По ее словам, только консультация у эндокринолога позволит решить проблему и оценить потенциальную пользу и вред терапии.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с «Радиоточкой НСН» сообщил, что частое употребление энергетиков может привести к развитию сахарного диабета, проблемам с сердцем и высокому артериальному давлению.

