В России создали препарат для лечения депрессии, связанной с ожирением
Российские специалисты создали ряд препаратов для улучшения состояния микробиома кишечника, одна из разработок показала хорошие результаты в клинических испытаниях при лечении связанной с ожирением депрессии. Об этом сообщил завотделом генетических основ биотехнологии, завлабораторией генетики микроорганизмов Института общей генетики имени Вавилова РАН Валерий Даниленко, передает РИА Новости.
«В нашем институте был создан препарат из числа так называемых фармабиотиков для лечения неспецифического язвенного колита... Наш препарат представляет собой комбинацию лакто- и бифидобактерий с нужной активностью», — отметил Даниленко, указав, что средство пока не довели до клинических исследований.
Ученые располагают коллекцией выделенных из микробиоты кишечника здоровых людей бактерий, биобанк применяют для поиска штаммов бактерий с необходимой физиологической активностью. На основе уже имеющихся штаммов специалисты разработали «четыре-пять кандидатов в лекарства».
«Первый – созданный совместно с Федеральным исследовательским центром питания и биотехнологии препарат для снятия депрессивных состояний, связанных с ожирением», — рассказал завлабораторией.
Средство прошло пилотный этап клинических исследований и показало хороший эффект.
Кроме того, ученые совместно с Научным центром неврологии разработали препарат, который действует при болезни Паркинсона. Лекарство находится на завершающей стадии доклинических испытаний.
Ранее в России зарегистрировали импортозамещенный радиофармпрепарат «Ракурс (223Ra)», используемый для лечения рака предстательной железы, напоминает РЕН ТВ.
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