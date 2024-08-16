Российские ученые создали нейросеть для ускоренной обработки длинных текстов

Так, ученые компании оптимизировали механизм извлечения информации из текста, добавив параметры, которые помогают находить оптимальные взаимосвязи между частями текста. Также благодаря упрощению алгоритма по выделению текстовой информации выросла производительность и качество работы с длинными текстами.

Таким образом, понимание нейросетью взаимосвязей в тексте выросло на 10%.

Ранее разработчик сайта Кремля Артем Геллер в разговоре с НСН рассказал, что вопрос создания нейросети для перевода с чиновничьего языка на понятный для граждан является непростым, так как иногда такие высказывания нельзя перефразировать.

