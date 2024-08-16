Российские ученые создали нейросеть для ускоренной обработки длинных текстов
Ученые из России разработали нейросеть ReBased для ускоренной обработки длинных текстов, технология позволит снизить расходы на использование искусственного интеллекта без потерь в качестве, сообщили Т-Банке.
Так, ученые компании оптимизировали механизм извлечения информации из текста, добавив параметры, которые помогают находить оптимальные взаимосвязи между частями текста. Также благодаря упрощению алгоритма по выделению текстовой информации выросла производительность и качество работы с длинными текстами.
Таким образом, понимание нейросетью взаимосвязей в тексте выросло на 10%.
Ранее разработчик сайта Кремля Артем Геллер в разговоре с НСН рассказал, что вопрос создания нейросети для перевода с чиновничьего языка на понятный для граждан является непростым, так как иногда такие высказывания нельзя перефразировать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru