Киноэксперт Красноярцева: Нейросети преследуют нас даже дома
Искусственный интеллект преследует человека, даже когда он смотрит кинофильмы дома. Об этом «Газете.Ru» заявила основатель и генеральный директор рекламного агентства 7MARCH, эксперт в продвижении кино Евгения Красноярцева.
По её словам, благодаря нейросетям, которые анализируют историю просмотров, стриминговые сервисы стали лучше справляться с задачей персонализации контента.
«Это помогает зрителям находить интересный контент быстрее, а онлайн-кинотеатрам — удерживать аудиторию и повышать её лояльность», — отметила эксперт.
Красноярцева добавила, что в будущем роль искусственного интеллекта в киноиндустрии будет только расти.
Ранее специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали нейросеть, предназначенную для определения стресса у человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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