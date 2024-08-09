Киноэксперт Красноярцева: Нейросети преследуют нас даже дома

Искусственный интеллект преследует человека, даже когда он смотрит кинофильмы дома. Об этом «Газете.Ru» заявила основатель и генеральный директор рекламного агентства 7MARCH, эксперт в продвижении кино Евгения Красноярцева.

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По её словам, благодаря нейросетям, которые анализируют историю просмотров, стриминговые сервисы стали лучше справляться с задачей персонализации контента.

«Это помогает зрителям находить интересный контент быстрее, а онлайн-кинотеатрам — удерживать аудиторию и повышать её лояльность», — отметила эксперт.

Красноярцева добавила, что в будущем роль искусственного интеллекта в киноиндустрии будет только расти.

Ранее специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали нейросеть, предназначенную для определения стресса у человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телевизор. Фото: www.flickr.com
ТЕГИ:ТехнологииКиноИскусственный Интеллект

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