Российские ученые разработали способ лечения слепоты у детей
В Научно-технологическом университете «Сириус» (Краснодарский край) разработали новый модифицированный вектор, призванный лечить детей от слепоты. Об этом сообщил «Сириус журнал».
Отмечается, что разработка российских ученых будет испольхзоваться для генной терапии амавроза Лебера. Это наследственная болезнь, поражающая сетчатку глаза и приводящая к слепоте в 30-40 лет. Для лечения амавроза Лебера II типа сейчас используют препарат Luxturna, созданный учеными из США в 2017 году. Сейчас ищут способы помочь детям, страдающим от других типов амавроза Лебера.
Ключевая сложность при создании лекарства — иммунный ответ. Для ее преодоления отечественные ученые приняли решение воспользоваться методом внесения изменений в экспрессионную кассету с доставленным терапевтическим геном.
Это позволило отечественным ученым разработать эффективную улучшенную последовательность вектора, которая позволит создавать лекарства от слепоты и иных наследственных болезней.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов заявил, что новый препарат для лечения ботулизма более эффективен и обладает хорошим профилем безопасности.
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