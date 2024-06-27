Российские ученые разработали способ лечения слепоты у детей

Отмечается, что разработка российских ученых будет испольхзоваться для генной терапии амавроза Лебера. Это наследственная болезнь, поражающая сетчатку глаза и приводящая к слепоте в 30-40 лет. Для лечения амавроза Лебера II типа сейчас используют препарат Luxturna, созданный учеными из США в 2017 году. Сейчас ищут способы помочь детям, страдающим от других типов амавроза Лебера.

Ключевая сложность при создании лекарства — иммунный ответ. Для ее преодоления отечественные ученые приняли решение воспользоваться методом внесения изменений в экспрессионную кассету с доставленным терапевтическим геном.

Это позволило отечественным ученым разработать эффективную улучшенную последовательность вектора, которая позволит создавать лекарства от слепоты и иных наследственных болезней.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов заявил, что новый препарат для лечения ботулизма более эффективен и обладает хорошим профилем безопасности.

