Инфекционист назвал плюсы нового препарата от ботулизма
Новый препарат для лечения ботулизма более эффективен и обладает хорошим профилем безопасности, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов. Его слова приводят aif.ru.
Ранее Минздрав РФ выдал разрешение на клинические испытания нового препарата, который был разработан НИЦЭМ им. Гамалеи, для нейтрализации токсина ботулизма А. По словам ученых, новый препарат создан на основе моноклональных антител, которые могут связывать токсин в крови заболевшего и нейтрализовать его. Таким образом, токсин не проникает дальше в клетки организма.
Чуланов отметил, что разработка такого препарата – это большой шаг вперед. Он пояснил, что на сегодняшний день для лечения ботулизма у медиков есть только противоботулиническая лошадиная сыворотка, которая хоть и эффективна, но имеет недостатки. По его мнению, новый препарат будет обладать очень хорошим профилем безопасности. Помимо этого, он будет оставаться в крови около месяца, что значительно дольше по сравнению с существующим препаратом.
Ранее в Санкт-Петербурге изъяли из оборота около шести тонн пищевой продукции от производителя ООО «Савон-К», которая способна вызвать ботулизм, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru