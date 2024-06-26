«Лошадиная сыворотка»: Врач призвал не считать новое лекарство панацеей от ботулизма
Новое лекарство от ботулизма нельзя считать спасением от страшной болезни, сказал НСН Владимир Никифоров.
От нового препарата от ботулизма ждут уменьшения побочных эффектов, вызываемых лошадиной противоботулинической сывороткой, эффективность лечения останется на прежнем уровне. Об этом НСН заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров.
Минздрав России ранее дал разрешение на проведение клинических исследований нового препарата для лечения ботулизма, разработанного Центром им. Гамалеи. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщило агентство «Интерфакс». По словам главы ведомства, на доклиническом этапе препарат показал хорошие результаты. Вместе с тем Никифоров заявил, что новое лекарство нельзя назвать революционным.
«Никакой революции не произошло. Это не новый метод лечения ботулизма. Никакого эффекта сверх того, что мы имеем сейчас, от этого метода ждать не приходится. Сегодня мы прекрасно вооружены нашей противоботулинической сывороткой. Она активная, прекрасно работает, но у нее есть единственный минус: она чужеродная, лошадиная. Иммунная система не понимает, что мы лечим организм, она стоит на его защите и пытается избавиться от всего чужеродного, начинает атаковать эту лошадиную сыворотку. К сожалению, изредка возникают конфликты, могут быть анафилактические шоки, сывороточная болезнь, от которых, правда, никто не умер, но повторно ее применять в этих случаях уже нельзя. Мы разрабатывали в СССР методику применения донорского человеческого иммуноглобулина, которая прекрасно себя показала, но все деградировало с распадом СССР», – сказал Никифоров.
Вместе с тем собеседник НСН отметил, что от нового лекарства ждут уменьшения побочных эффектов.
«Ничего нового моноклоны не дадут, это те же антитела. Просто ожидаемо будет меньше побочных эффектов, но с помощью моноклонов мы ботулизм не победим, эффективность будет одна и та же что у сыворотки, что у нового лекарства. Воспринимать моноклоны как панацею нельзя, хотя в перспективе будет лучше все же перейти к ним. Испытывать их надо, идти вперед надо, но ждать, что этим мы победим ботулизм, повторюсь, не стоит. Первые клинические испытания покажут степень готовности вакцины», – подытожил он.
Ранее Никифоров заявил, что заразиться ботулизмом можно только при употреблении продуктов, в которых есть ботулинический токсин.
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