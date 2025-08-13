Ученый Прудник призвал не прерывать в РФ пилотируемую космонавтику

России ни в коем случае не следует прерывать пилотируемую космонавтику. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявил аэрокосмический инженер, молодой учёный и лектор российского общества «Знание» Денис Прудник.

Он отметил, что после окончания эксплуатации Международной космической станции (МКС) у российских космонавтов должен быть объект, куда они могли бы летать.

Прудник указал, что этим целям соответствуют разрабатываемая Российская орбитальная станция (РОС), а также новый пилотируемый космический корабль «Орёл».

Учёный добавил, что благодаря развитию космонавтики создаётся уникальная техника и новые технологии в последствии позволяют упростить обычную жизнь.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» подтвердила, что 20 августа с космодрома Байконур будет осуществлён запуск спутника «Бион-М» №2, сообщает RT.

ФОТО: Роскосмос
