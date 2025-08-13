Ученый Прудник призвал не прерывать в РФ пилотируемую космонавтику
России ни в коем случае не следует прерывать пилотируемую космонавтику. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявил аэрокосмический инженер, молодой учёный и лектор российского общества «Знание» Денис Прудник.
Он отметил, что после окончания эксплуатации Международной космической станции (МКС) у российских космонавтов должен быть объект, куда они могли бы летать.
Прудник указал, что этим целям соответствуют разрабатываемая Российская орбитальная станция (РОС), а также новый пилотируемый космический корабль «Орёл».
Учёный добавил, что благодаря развитию космонавтики создаётся уникальная техника и новые технологии в последствии позволяют упростить обычную жизнь.
Ранее госкорпорация «Роскосмос» подтвердила, что 20 августа с космодрома Байконур будет осуществлён запуск спутника «Бион-М» №2, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Прививка от хорошего»: Войтинский о «школьном» списке фильмов Шахназарова
- Политолог Топорнин объяснил, почему Еврокомиссии не удастся сменить Орбана
- Ученый Прудник призвал не прерывать в РФ пилотируемую космонавтику
- Минцифры назвало условие для разблокировки звонков в Telegram и WhatsApp
- Роскомнадзор заявил о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp
- Доход музыкальных стримингов в России вырос в полтора раза
- Вучич заявил, что более не намерен баллотироваться на пост президента Сербии
- В Брянской облдуме нашли способ искоренить увлечение россиян эзотерикой
- Родители призвали сделать домашние задания более креативными
- Цены на квартиры выросли до 30%, несмотря на падение спроса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru