Российские и британские физики создали квантовый симулятор турбулентности
Российские и британские исследователи создали установку, с помощью которой можно наблюдать за формированием одиночных вихрей в квантовых жидкостях, что позволит ученым приблизится к изучению турбулентности. Об этом сообщили в пресс-службе Ланкастерского университета.
Научный сотрудник университета Сергей Кафанов отметил, что приборы позволят наблюдать за изменениями колебаний вихря, что расширит имеющиеся представления о природе турбулентности.
Многие природные процессы, в том числе и движение турбулентных потоков воздуха нельзя описать через классически уравнения и закономерности из-за хаотического характера явления.
Именно поэтому у физиков на сегодняшний день нет четких представлений о том, как именно возникает турбулентность.
Ранее в посольстве Венгрии отметили вклад российских ученых в усилия Венгрии по вакцинации населения. Венгрия стала первой европейской страной, которая одобрила применение российской вакцины и получила полной объем вакцин «Спутник V» в соответствии с контрактом.
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