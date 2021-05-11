Российские и британские физики создали квантовый симулятор турбулентности

Научный сотрудник университета Сергей Кафанов отметил, что приборы позволят наблюдать за изменениями колебаний вихря, что расширит имеющиеся представления о природе турбулентности.

Многие природные процессы, в том числе и движение турбулентных потоков воздуха нельзя описать через классически уравнения и закономерности из-за хаотического характера явления.

Именно поэтому у физиков на сегодняшний день нет четких представлений о том, как именно возникает турбулентность.

Ранее в посольстве Венгрии отметили вклад российских ученых в усилия Венгрии по вакцинации населения. Венгрия стала первой европейской страной, которая одобрила применение российской вакцины и получила полной объем вакцин «Спутник V» в соответствии с контрактом.

