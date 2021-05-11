Россия выполнила контракт по поставке Венгрии вакцины «Спутник V»

Венгрия стала первой европейской страной, которая одобрила применение российской вакцины и получила полной объем вакцин «Спутник V» в соответствии с контрактом. Об этом сообщили в российском посольстве в Будапеште.

Сообщается, что 11 мая чрезвычайный и полномочный посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов и госсекретарь МИД Венгрии Варга встретили заключительную партию российской вакцины.

В ООН захотели вакцинироваться «Спутником V»

В посольстве поблагодарили российских ученых за вклад в усилия Венгрии по вакцинации населения.

Ранее стало известно, что в ООН хотят прививать сотрудников российской вакциной, однако ждут одобрения препарата Всемирной организацией здравоохранения.

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