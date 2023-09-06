Хинштейн раскритиковал призывы заблокировать в РФ VPN-сервисы

Комментируя обращение сенатора Артёма Шейкина, который попросил Роскомнадзор проверить выполнение VPN-сервисами законодательства РФ, он отметил, что обходы блокировок не являются массовыми, многие российские пользователи стали использовать отечественные платформы.

Депутат указал, что россияне, которые продолжают пользоваться VPN-сервисами, не знают об их опасности.

«Они не до конца осознают или попросту не знают о рисках для их цифровой безопасности. Большинство создателей таких сервисов собирают персональные данные и историю активности пользователей, после чего могут их передавать третьим лицам», - написал он.

Хинштейн добавил, что необходимо систематически объяснять гражданам, чем грозит им использование VPN, а блокировками эту проблему не решат.

Ранее Шейкин призвал Роскомнадзор проверить VPN-сервисы, которые иммеются в магазине RuStore, так как программы могут использоваться для «получения доступа к запрещенному контенту».

Ранее ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж направил в Минцифры РФ предложение ввести в России обязательную маркировку VPN-сервисов знаком «18+», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».