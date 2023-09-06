Хинштейн раскритиковал призывы заблокировать в РФ VPN-сервисы
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своём Telegram-канале заявил, что запрещать VPN-сервисы, а также наказывать граждан за их использование, нельзя.
Комментируя обращение сенатора Артёма Шейкина, который попросил Роскомнадзор проверить выполнение VPN-сервисами законодательства РФ, он отметил, что обходы блокировок не являются массовыми, многие российские пользователи стали использовать отечественные платформы.
Депутат указал, что россияне, которые продолжают пользоваться VPN-сервисами, не знают об их опасности.
«Они не до конца осознают или попросту не знают о рисках для их цифровой безопасности. Большинство создателей таких сервисов собирают персональные данные и историю активности пользователей, после чего могут их передавать третьим лицам», - написал он.
Хинштейн добавил, что необходимо систематически объяснять гражданам, чем грозит им использование VPN, а блокировками эту проблему не решат.
Ранее Шейкин призвал Роскомнадзор проверить VPN-сервисы, которые иммеются в магазине RuStore, так как программы могут использоваться для «получения доступа к запрещенному контенту».
Ранее ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж направил в Минцифры РФ предложение ввести в России обязательную маркировку VPN-сервисов знаком «18+», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru