Умер экс-басист Scorpions Фрэнсис Бухгольц

Бывший бас-гитарист немецкой рок-группы Scorpions Фрэнсис Бухгольц скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщила его семья в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Музыкант умер 22 января после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Родные отметили, что на протяжении всей болезни находились рядом с ним и вместе проходили через трудный период, подчеркнув, что именно так он сам учил свою семью справляться с жизненными испытаниями.

