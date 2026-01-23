Умер экс-басист Scorpions Фрэнсис Бухгольц

Бывший бас-гитарист немецкой рок-группы Scorpions Фрэнсис Бухгольц скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщила его семья в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Музыкант умер 22 января после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Родные отметили, что на протяжении всей болезни находились рядом с ним и вместе проходили через трудный период, подчеркнув, что именно так он сам учил свою семью справляться с жизненными испытаниями.

В заявлении также выражена благодарность поклонникам по всему миру за поддержку и любовь, которые, по словам семьи, стали важной частью жизни музыканта. Близкие подчеркнули, что слушатели подарили ему признание, а он в ответ — свою музыку. В середине 2000-х годов Бухгольц вернулся к концертной деятельности, выступая с бывшими коллегами по группе и другими известными музыкантами. У него остались жена и трое детей.

Фрэнсис Бухгольц родился 19 февраля 1954 года в Ганновере. Он входил в состав Scorpions с 1973 по 1992 год — в период наибольшей популярности группы, когда были записаны многие ее знаковые композиции. После выхода альбома Crazy World в 1992 году музыкант прекратил активную гастрольную деятельность, решив сосредоточиться на семье, передает «Радиоточка НСН».

