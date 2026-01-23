Российских юниоров допустили к турнирам IWF с флагом и гимном

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов младше 20 лет к участию в соревнованиях под своей эгидой без предварительных проверок и с правом использовать национальные символы. Соответствующая информация размещена на официальном сайте организации.

Согласно разъяснениям федерации, без ограничений к международным турнирам будут допущены спортсмены в возрастных категориях 13-17 и 15-20 лет. Они смогут выступить на юниорском чемпионате мира, который пройдет со 2 по 8 мая в египетской Исмаилии, а также на молодежном первенстве мира в колумбийском Кали с 5 по 11 июля. При этом участие взрослых российских спортсменов в международных стартах по-прежнему возможно только в нейтральном статусе.