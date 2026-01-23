Делягин попросил Минобороны проверить выплаты военнослужащим ПВО
Депутат Госдумы Михаил Делягин обратился в Минобороны с просьбой проверить сообщения о низком уровне денежного довольствия военнослужащих сил противовоздушной обороны. Об этом сообщает «Газета.Ru», в распоряжении которой оказалось письмо парламентария на имя министра обороны Андрея Белоусова.
В обращении отмечается, что, согласно публикациям в Telegram-каналах, штатные контрактники ПВО с выслугой более 10 лет получают около 45 тысяч рублей в месяц, тогда как новобранцам без стажа выплачивают от 140 до 200 тысяч рублей. Также указывается, что военнослужащие, защищающие Краснодарский край от атак беспилотников, зарабатывают порядка 60 тысяч рублей и сталкиваются с задержками или отсутствием выплат премий за сбитые БПЛА и надбавок за участие в боевых действиях.
Делягин попросил провести комплексную проверку системы выплат военнослужащим, не ограничиваясь подразделениями ПВО, и устранить возможные нарушения.
Поводом для обращения стала публикация Telegram-канала «Два майора» от 19 января, в которой утверждалось, что высокие выплаты получают в основном новобранцы за счет совмещения военных, гражданских и региональных доплат, тогда как опытные контрактники остаются на существенно меньшем уровне доходов, передает «Радиоточка НСН».
