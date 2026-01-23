В ОАЭ стартовали переговоры России, США и Украины

В Абу-Даби стартовали переговоры делегаций России, США и Украины. Как пишет RT, об этом заявили в МИД Объединённых Арабских Эмиратов.

Зеленский назвал состав делегации Украины на переговорах в ОАЭ

В ведомстве заявили, что переговоры, как ожидается, пройдут в течение двух дней «в рамках продолжающихся усилий по содействию диалогу и поиску политических решений» украинского конфликта.

«Проведение этой встречи отражает доверие международного сообщества к ведущей роли ОАЭ и их непоколебимому стремлению поддерживать мир и превращать вызовы в значимые возможности», - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на переговах в ОАЭ Россию будут представлять только военные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

