В ОАЭ стартовали переговоры России, США и Украины
В Абу-Даби стартовали переговоры делегаций России, США и Украины. Как пишет RT, об этом заявили в МИД Объединённых Арабских Эмиратов.
В ведомстве заявили, что переговоры, как ожидается, пройдут в течение двух дней «в рамках продолжающихся усилий по содействию диалогу и поиску политических решений» украинского конфликта.
«Проведение этой встречи отражает доверие международного сообщества к ведущей роли ОАЭ и их непоколебимому стремлению поддерживать мир и превращать вызовы в значимые возможности», - говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на переговах в ОАЭ Россию будут представлять только военные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
