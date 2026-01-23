Депутат астраханской думы проходит лечение после ранения в зоне СВО
Депутат Думы Астраханской области получил ранение в ходе участия в специальной военной операции и в настоящее время проходит лечение в военном госпитале в Московской области. Об этом сообщили в администрации губернатора региона.
По информации властей, вице-губернатор Астраханской области навестил раненого депутата, который проходит курс лечения и восстановления. Отмечается, что ему предстоит длительная реабилитация.
В региональном отделении партии уточнили, что депутат получил серьезное ранение при выполнении боевого задания.
Он добровольно отправился в зону СВО в 2022 году после объявления частичной мобилизации, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Золотая лихорадка ИИ» ударит по карману покупателей компьютеров и ноутбуков
- Депутат астраханской думы проходит лечение после ранения в зоне СВО
- Российских юниоров допустили к турнирам IWF с флагом и гимном
- СМИ: На переговорах в Абу-Даби Россия опирается на «формулу Анкориджа»
- Глобальное похолодание вместо потепления: В Гидрометцентре оценили слова Путина о климате
- В ОАЭ стартовали переговоры России, США и Украины
- За Юлию Тимошенко внесли все 33 млн гривен залога
- Вместо Европы и США: Какие страны закупают российскую водку
- Булыкин оценил пользу ChatGPT для футбольных тренеров
- От 300 тысяч за километр: Во сколько обходится строительство велодорожек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru