Депутат астраханской думы проходит лечение после ранения в зоне СВО

Депутат Думы Астраханской области получил ранение в ходе участия в специальной военной операции и в настоящее время проходит лечение в военном госпитале в Московской области. Об этом сообщили в администрации губернатора региона.

По информации властей, вице-губернатор Астраханской области навестил раненого депутата, который проходит курс лечения и восстановления. Отмечается, что ему предстоит длительная реабилитация.