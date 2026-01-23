Депутат астраханской думы проходит лечение после ранения в зоне СВО

Депутат Думы Астраханской области получил ранение в ходе участия в специальной военной операции и в настоящее время проходит лечение в военном госпитале в Московской области. Об этом сообщили в администрации губернатора региона.

По информации властей, вице-губернатор Астраханской области навестил раненого депутата, который проходит курс лечения и восстановления. Отмечается, что ему предстоит длительная реабилитация.

В региональном отделении партии уточнили, что депутат получил серьезное ранение при выполнении боевого задания.

Он добровольно отправился в зону СВО в 2022 году после объявления частичной мобилизации, передает «Радиоточка НСН».

