В СФ рассчитывают на здравый смысл украинской делегации в ОАЭ

Трехсторонняя встреча с участием делегаций России, США и Украины, которая состоится 23 января в Абу-Даби, является важным и позитивным сигналом для переговорного процесса. Такое мнение в разговоре с aif.ru высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, сама перспектива диалога имеет большее значение, чем ее отсутствие. Карасин выразил надежду, что в ходе встречи здравый смысл позволит сдвинуть позиции украинской стороны, которые он охарактеризовал как жесткие, отметив при этом, что ситуация может измениться.