В СФ рассчитывают на здравый смысл украинской делегации в ОАЭ

Трехсторонняя встреча с участием делегаций России, США и Украины, которая состоится 23 января в Абу-Даби, является важным и позитивным сигналом для переговорного процесса. Такое мнение в разговоре с aif.ru высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, сама перспектива диалога имеет большее значение, чем ее отсутствие. Карасин выразил надежду, что в ходе встречи здравый смысл позволит сдвинуть позиции украинской стороны, которые он охарактеризовал как жесткие, отметив при этом, что ситуация может измениться.

В ОАЭ стартовали переговоры России, США и Украины

Сенатор подчеркнул, что российские представители, участвующие в переговорах, обладают всеми необходимыми полномочиями для отстаивания принципов, ранее заявленных Москвой в рамках урегулирования. Он добавил, что речь идет о стратегических и политических вопросах.

Ранее в Кремле заявили, что одним из ключевых условий российской стороны остается вывод украинских вооруженных сил с территории Донбасса. При этом в Москве считают нецелесообразным публично раскрывать детали переговорного процесса, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ОАЭПереговорыУкраинаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры