Рогозин: В США обсуждается возможность отключения России от GPS
Санкционная политика США может предполагать отключение России от навигационных системы GPS. Переживать России по этому поводу не стоит, так как у Москвы есть ГЛОНАСС. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» в субботу.
«Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос», - приводят его слова РИА Новости.
Рогозин подчеркнул, что «напрягаться» по этому поводу не стоит. По его словам, каждый смартфон уже подключен к российской системе ГЛОНАСС. Она в случае отключения РФ от GPS будет работать, пишут «Известия».
Ранее Роскосмос отказался от поставок ракетных двигателей научно-производственного объединения «Энергомаш» в Соединенные Штаты Америки в ответ на санкции США.
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