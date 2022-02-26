«Роскосмос» приостановит запуски с космодрома Куру после европейских санкций
«Роскосмос» принял решение приостановить взаимодействие с европейскими компаниями по организации запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане. Это стало ответом на санкции Евросоюза, написал гендиректор госкорпорации Дмитрии Рогозин в своем Twitter.
«В ответ на санкции ЕС в отношении наших предприятий Роскосмос приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет, из Французской Гвианы», — написал глава «Роскосмоса».
Ранее ЕС запретил поставки в Россию товаров и технологий для нефтепереработки и космоса в связи со специальной военной операцией на Украине, которую Россия проводит для защиты Донбасса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,1 млн+123 тыс. / сут.
Умерли
349 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
13,1 млн+167 тыс. / сут.
- Сдавшихся военнослужащих ВСУ с острова Змеиный доставили в Севастополь
- «Роскосмос» приостановит запуски с космодрома Куру после европейских санкций
- Вооруженные силы РФ взяли под контроль Мелитополь
- Минобороны: Российские военные поразили 821 объект украинской военной инфраструктуры
- СМИ: США всерьез рассматривают возможность отключить Россию от SWIFT
- Аналитик оценил последствия возможного отключения России от интернета
- В ДНР заявили о перехвате двух ракет ТРК «Точка-У»
- Байден издал меморандум о предоставлении немедленной военной помощи Украине
- Российским государственным СМИ запретили рекламу и монетизацию в Facebook
- Минфин США ввел санкции против Путина, Лаврова, Шойгу и Герасимова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru