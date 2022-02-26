«Роскосмос» приостановит запуски с космодрома Куру после европейских санкций

«Роскосмос» принял решение приостановить взаимодействие с европейскими компаниями по организации запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане. Это стало ответом на санкции Евросоюза, написал гендиректор госкорпорации Дмитрии Рогозин в своем Twitter.

Рогозин назвал меры Запада «санкциями Альцгеймера»

«В ответ на санкции ЕС в отношении наших предприятий Роскосмос приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет, из Французской Гвианы», — написал глава «Роскосмоса».

Ранее ЕС запретил поставки в Россию товаров и технологий для нефтепереработки и космоса в связи со специальной военной операцией на Украине, которую Россия проводит для защиты Донбасса.


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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:КосмосДмитрий РогозинРогозинРоскосмос
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