«Пусть летают на мётлах»: Рогозин объявил о прекращении поставок ракетных двигателей в США

Роскосмос отказывается от поставок ракетных двигателей научно-производственного объединения «Энергомаш» в Соединённые Штаты Америки. О такой ответной мере на санкции США объявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Пусть летают в космос на своих мётлах», - заявил он в эфире телеканала «Россия-24». Рогозин напомнил, что с середины 1990-х годов такие поставки для нужд НАСА осуществлялись довольно активно.

Кроме того, ​​​​​​​Роскосмос уведомил Германский центр авиации и космонавтики о прекращении проведения совместных научных экспериментов на Международной космической станции.

По словам Дмитрия Рогозина, недружественные и деструктивные действия DLR, в том числе отключение германского телескопа ROSITA на российской космической обсерватории «Спектр-РГ», привели к срыву уникальной научной программы по построению карты всего неба в рентгеновском спектре

