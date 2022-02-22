«Решите другие проблемы»: IT-эксперт предостерег россиян от шпионажа за близкими

Программ для шпионажа в России действительно много, однако без разрешения устанавливать вредоносное программное обеспечение на чужую технику нельзя по закону, напомнил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Каждая десятая атака онлайн-шпионажа в мире направлена на пользователей Android из России, выяснили в компании ESET. При этом тайная установка сталкерской программы на телефон другого человека может повлечь наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

«Программ очень много, на самом деле, есть программы, которые можно установить самостоятельно, есть компании, которые занимаются установкой подробных программ. Как правило, это происходит в парах, где люди хотят следить друг за другом, чтобы не знал второй человек. Для этого берется смартфон, на него без разрешения ставится подобная программа, которая позволяет следить и за местоположением человека, и за переписками в мессенджерах, о выходах в интернет, звонках, SMS. Естественно, если человек не дает на это согласие, это уголовно наказуемое деяние, по которому предусматриваются определенные варианты в связи с Уголовным кодексом Российской Федерации. Единственное, что действительно пока что ввиду ограниченности возможностей и нежелания добиться справедливости, неверия в то, что ее можно добиться, количество таких дел в России единично», - пояснил Кусков.