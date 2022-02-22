«Решите другие проблемы»: IT-эксперт предостерег россиян от шпионажа за близкими
Установка шпионских программ на смартфоны других людей уголовно наказуема, лучше использовать другие методы решения конфликтов в семье, считает IT-специалист Дмитрий Кусков.
Программ для шпионажа в России действительно много, однако без разрешения устанавливать вредоносное программное обеспечение на чужую технику нельзя по закону, напомнил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Каждая десятая атака онлайн-шпионажа в мире направлена на пользователей Android из России, выяснили в компании ESET. При этом тайная установка сталкерской программы на телефон другого человека может повлечь наказание вплоть до двух лет лишения свободы.
«Программ очень много, на самом деле, есть программы, которые можно установить самостоятельно, есть компании, которые занимаются установкой подробных программ. Как правило, это происходит в парах, где люди хотят следить друг за другом, чтобы не знал второй человек. Для этого берется смартфон, на него без разрешения ставится подобная программа, которая позволяет следить и за местоположением человека, и за переписками в мессенджерах, о выходах в интернет, звонках, SMS. Естественно, если человек не дает на это согласие, это уголовно наказуемое деяние, по которому предусматриваются определенные варианты в связи с Уголовным кодексом Российской Федерации. Единственное, что действительно пока что ввиду ограниченности возможностей и нежелания добиться справедливости, неверия в то, что ее можно добиться, количество таких дел в России единично», - пояснил Кусков.
Эксперт не рекомендовал россиянам пользоваться подобными приложениями для смартфонов, так как проблемы в отношениях это не решит.
«Названия программ говорить не готов. На мой взгляд, их установка точно нецелесообразна, даже если вы подозреваете в измене или еще в чем-то. Что касается детей – есть простейшие программы, которые не требуют вот каких-то дополнительных вещей. Но если у кого-то есть какая-то маниакальная тенденция к тому, чтобы следить за своей второй половинкой, то, мне кажется, нужно сначала решить другие проблемы, а потом уже, если ничего не получается, заниматься подобным – но лучше этого не делать. Программы есть и наши отечественные, и зарубежные – тут нет никакой специализации. Очень трудно такую программу обнаружить, потому что какие-то можно увидеть в списке программ, а какие-то нельзя, они скрыты. Если вы видите определенные тенденции со своим смартфоном – зарядка аккумулятора гораздо быстрее кончается, чем это было раньше, включенный динамик или еще что-то, то это может побудить разобраться в ситуации и сходить в сервисный центр, потому что самостоятельно это сделать не всем под силам», - предупредил специалист.
Ранее исследование Trend Micro показало, что в России официально более 16 тысяч смартфонов снабжены предустановленным вредоносным программным обеспечением (ПО). По другим данным издания, число «зараженных» смартфонов может превышать 116 тысяч.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,7 млн+135 тыс. / сут.
Умерли
347 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
12,7 млн+164 тыс. / сут.
- «Жизнь без воды и света»: глава ЛНР о подписании договора с Россией
- Попова не исключила смягчение ковидных ограничений
- Российские гимнастки не выступят на этапе Гран-при в Киеве
- Медведев предрек Европе газ по две тысячи евро за тысячу кубов
- Норвегия заявила, что продолжит прагматичное сотрудничество с Россией
- Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата 23 февраля
- Рада призывает Россию отозвать признание ЛНР и ДНР
- Пушилин заявил, что ДНР и ЛНР может потребоваться военная помощь России
- Великобритания объявила о заморозке активов банка «Россия»
- Польский министр выступил за перенос стыкового матча с Россией на нейтральное поле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru