СМИ: В России более 16 тысяч смартфонов снабжены вредоносным ПО

Вредоносное ПО используют мошенники при предоставлении нелегальных услуг – так они подменяют учетные записи. Например, благодаря подобной схеме нарушители могут избежать штрафа, который получит реальный владелец смартфона. По мнению опрошенных изданием экспертов, вредонос могут устанавливать в Китае на этапе сборки устройств. Вероятность гипотезы объясняется тем, что в этой стране за аппаратное обеспечение отвечают одни поставщики, а за установку софта — другие.

В числе зараженных брендов и моделей исследователи называют ZTE (Blade 3), MiOne (P1, R5, R3, Hero 5), Meizu (V8), Huawei (Mate 20 Pro, P9, P20 Pro, Honor (5X KIW-TL100 и другие)).

Ранее экс-советник президента РФ Герман Клименко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что россиянам не стоит жалеть 100-200 рублей на антивирус для смартфона.

«От злоумышленников наши телефоны и компьютеры более-менее защищены. Я советую защитить свой телефон с помощью антивируса. Люди часто жалеют 100-200 рублей в месяц на это. Все-таки замки на дверь нужно ставить. Мы же ставим сигнализацию на автомобиль. Это хоть как-то защитит от мошенников», - уверен он.

