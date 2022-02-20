СМИ: В России более 16 тысяч смартфонов снабжены вредоносным ПО

В России официально более 16 тысяч смартфонов снабжены предустановленным вредоносным программным обеспечением (ПО). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Trend Micro. По другим данным издания, число «зараженных» смартфонов может превышать 116 тысяч.

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Вредоносное ПО используют мошенники при предоставлении нелегальных услуг – так они подменяют учетные записи. Например, благодаря подобной схеме нарушители могут избежать штрафа, который получит реальный владелец смартфона. По мнению опрошенных изданием экспертов, вредонос могут устанавливать в Китае на этапе сборки устройств. Вероятность гипотезы объясняется тем, что в этой стране за аппаратное обеспечение отвечают одни поставщики, а за установку софта — другие.

В числе зараженных брендов и моделей исследователи называют ZTE (Blade 3), MiOne (P1, R5, R3, Hero 5), Meizu (V8), Huawei (Mate 20 Pro, P9, P20 Pro, Honor (5X KIW-TL100 и другие)).

Ранее экс-советник президента РФ Герман Клименко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что россиянам не стоит жалеть 100-200 рублей на антивирус для смартфона.

«От злоумышленников наши телефоны и компьютеры более-менее защищены. Я советую защитить свой телефон с помощью антивируса. Люди часто жалеют 100-200 рублей в месяц на это. Все-таки замки на дверь нужно ставить. Мы же ставим сигнализацию на автомобиль. Это хоть как-то защитит от мошенников», - уверен он.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:МошенникиПрограммаСмартфоны
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