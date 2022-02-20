СМИ: В России более 16 тысяч смартфонов снабжены вредоносным ПО
В России официально более 16 тысяч смартфонов снабжены предустановленным вредоносным программным обеспечением (ПО). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Trend Micro. По другим данным издания, число «зараженных» смартфонов может превышать 116 тысяч.
Вредоносное ПО используют мошенники при предоставлении нелегальных услуг – так они подменяют учетные записи. Например, благодаря подобной схеме нарушители могут избежать штрафа, который получит реальный владелец смартфона. По мнению опрошенных изданием экспертов, вредонос могут устанавливать в Китае на этапе сборки устройств. Вероятность гипотезы объясняется тем, что в этой стране за аппаратное обеспечение отвечают одни поставщики, а за установку софта — другие.
В числе зараженных брендов и моделей исследователи называют ZTE (Blade 3), MiOne (P1, R5, R3, Hero 5), Meizu (V8), Huawei (Mate 20 Pro, P9, P20 Pro, Honor (5X KIW-TL100 и другие)).
Ранее экс-советник президента РФ Герман Клименко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что россиянам не стоит жалеть 100-200 рублей на антивирус для смартфона.
«От злоумышленников наши телефоны и компьютеры более-менее защищены. Я советую защитить свой телефон с помощью антивируса. Люди часто жалеют 100-200 рублей в месяц на это. Все-таки замки на дверь нужно ставить. Мы же ставим сигнализацию на автомобиль. Это хоть как-то защитит от мошенников», - уверен он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,4 млн+171 тыс. / сут.
Умерли
346 тыс.+745 / сут.
Выздоровели
12,4 млн+147 тыс. / сут.
- СМИ: В России более 16 тысяч смартфонов снабжены вредоносным ПО
- Захарова пошутила над опасениями Трасс о «вторжении» России в Прибалтику
- СМИ: Встреча ТГК не планируется
- Путин обсудил с Макроном Украину и гарантии безопасности России
- СМИ: Путин и Макрон решили созвать рабочую группу по Донбассу в ближайшие часы
- Боррель: Евросоюз потратил на реформы на Украине €17 млрд
- Песков: «Любая искра» на линии соприкосновения приведет к непоправимым последствиям
- Второй поезд из Донбасса привез беженцев в Воронеж
- Макрон ведет переговоры с Зеленским после общения с Путиным
- Лыжник Большунов стал знаменосцем сборной России на церемонии закрытия ОИ-2020
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru