В Приднестровье приостановили поставки газа
Поставки природного газа приостановили в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, их могут возобновить в ближайшие дни. Об этом сообщил первый зампредседателя правительства, министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник, передает пресс-служба главы республики.
Как отметил министр, поставки топлива прекратили в субботу.
«Перерыв, обусловленный техническими аспектами, продлится до 8-9 апреля», - указал Оболоник.
Также министр указал, что вместе с подачей газа в Приднестровье вновь начнут централизованно подавать отопление, отопительный сезон в республике продлится до 13 апреля.
Ранее компания «Молдовагаз» направила в ПМР 3 млн кубических метров газа для обеспечения бесперебойной работы газотранспортной системы в регионе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-зампреда правительства Коми арестовали в Москве за взятку
- Врачи назвали причиной смерти Паши Техника легочную инфекцию
- Юрист рассказал, в каком случае можно остаться без пенсии
- В центре Киева взорвался автомобиль
- В Приднестровье приостановили поставки газа
- Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ
- В Хабаровске состоится первый фестиваль искусств стран БРИКС
- Американский миллиардер Экман призвал Трампа отложить введение пошлин
- В Подмосковье трое детей пострадали в ДТП с автобусом
- Эколог назвала вероятную причину выбросов пальмового масла в Анапе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru