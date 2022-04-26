«Свобода и манипуляции»: Клименко не верит, что Маск подружит Twitter с Роскомнадзором

Ранее главный разработчик сайта kremlin.ru Артём Геллер в беседе с НСН высказал мнение, что Маску не дадут купить Twitter, заблокированный в России с 4 марта.

По его словам, эта соцсеть – очень сильный инструмент влияния, Twitter долгое время финансировался США, а Маск хочет сделать максимально открытый, прозрачный и доступный для всех сервис без какой-либо модерации.

Между тем, основатель Twitter Джек Дорси уже поблагодарил Маска, за то, что тот «отобрал у Уолл-стрит» эту соцсеть, пишет Forbes.

