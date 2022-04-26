«Свобода и манипуляции»: Клименко не верит, что Маск подружит Twitter с Роскомнадзором
Покупка миллиардером соцсети может стать трендом для бизнеса, желающего манипулировать рынком без гигантских рекламных бюджетов, сказал в эфире НСН Герман Клименко.
Илон Маск, купив Twitter, не будет сотрудничать с Роскомнадзором и выполнять его требования, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.
Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск, являющийся основателем компаний SpaceX и Tesla, договорился о покупке 100% акций соцсети Twitter за $44 млрд.
«Заявленная позиция Маска по отношению к Twitter и то, что он собирается сделать, не предвещает исполнения решений Роскомнадзора. У этой соцсети было две истории. Первая – отказ от сотрудничества с Роскомнадзором. Я думаю, в терминах Маска такое сотрудничество – это как раз ограничение свободы. Вторая часть – это изгнание бывшего президента США Дональда Трампа. Маск говорит о том, что любой человек может вести Twitter. Я не уверен, что у него это получится, потому что есть какие-то правовые основы. Тем не менее, ждать от Twitter разблокировки наших изданий не приходится, я здесь не вижу никаких перспектив», - сказал Клименко.
По его мнению, покупка бизнесменом соцсети может стать трендом.
«Это знаковое событие года для индустрии. Здесь мы видим слияние бизнеса и интернет-технологий, только не по привычной схеме, а наоборот. Изменится больше история, когда бизнесмены видят, что им не нужно покупать рекламу, а надо покупать интернет-компании. И Маск, и Трамп показали, как можно не тратить колоссальных бюджетов на PR и создавать себе сюжеты, только манипулируя разнообразными информационными средами. Мы помним, когда Маск писал в Twitter, это очень влияло на рынок. Я думаю, что это станет неким трендом, и будет очень любопытно понаблюдать, каким образом Маск, имея опыт построения оффлайнового бизнеса, будет применять его в интернет-технологиях», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее главный разработчик сайта kremlin.ru Артём Геллер в беседе с НСН высказал мнение, что Маску не дадут купить Twitter, заблокированный в России с 4 марта.
По его словам, эта соцсеть – очень сильный инструмент влияния, Twitter долгое время финансировался США, а Маск хочет сделать максимально открытый, прозрачный и доступный для всех сервис без какой-либо модерации.
Между тем, основатель Twitter Джек Дорси уже поблагодарил Маска, за то, что тот «отобрал у Уолл-стрит» эту соцсеть, пишет Forbes.
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