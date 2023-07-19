Работникам Минпросвещения запретили пользоваться на работе техникой Apple

Сотрудникам Минпросвещения с 18 июля запретили пользоваться в рабочих целях техникой Apple. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на распоряжение и.о. министра просвещения Александра Бугаева. Решение объясняется обеспечением информационной безопасности страны.

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Ранее пользоваться iPhone и прочей продукцией Apple на работе ранее запретили сотрудникам «Ростеха» и организаций, входящих в госкорпорацию. Ограничения касаются также Минпромторга. Об аналогичных планах Минцифры заявил замглавы ведомства Александр Шойтов. По данным издания, в ближайшее время запрет распространится и на другие крупные ведомства и регионы.

Все российские ведомства, чиновники и госкорпорации прекратят использовать iPhone и iPad для работы к лету 2024 года, заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью НСН. Он отметил, что ведомства перейдут на Android, которая считается более защищенной системой.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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