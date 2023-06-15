«Отпуск вместо нового айфона»: В России стали реже покупать гаджеты

Россияне сегодня активно перераспределяют свои финансы, поэтому они стали меньше баловать себя покупкой новой техники, рассказал НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

Из-за снижения спроса на премиальные смартфоны от Apple и «неконтролируемых поставок» по параллельному импорту на рынке сложился переизбыток смартфонов, говорят источники «Коммерсанта». При этом остальной рынок смартфонов растет — в январе-мае общий спрос увеличился на 12% при снижении на технику от Apple на 4%.