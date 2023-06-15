«Отпуск вместо нового айфона»: В России стали реже покупать гаджеты
Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук в эфире НСН объяснил снижение спроса на смартфоны.
Россияне сегодня активно перераспределяют свои финансы, поэтому они стали меньше баловать себя покупкой новой техники, рассказал НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
Из-за снижения спроса на премиальные смартфоны от Apple и «неконтролируемых поставок» по параллельному импорту на рынке сложился переизбыток смартфонов, говорят источники «Коммерсанта». При этом остальной рынок смартфонов растет — в январе-мае общий спрос увеличился на 12% при снижении на технику от Apple на 4%.
«Люди меньше покупают дорогую электронику, они дольше пользуются тем, что у них уже есть. Они смотрят на свой Iphone, видеокарту или процессор, но не идут их менять. Они, может, вложатся в ремонт, отпуск или еще что-то. Идет перераспределение финансов, которые раньше тратились на то, чтобы побаловать себя новым гаджетом», - сказал Корнейчук.
Он отметил, что переизбыток смартфонов на рынке связан с переоценкой спроса со стороны импортеров.
«Гаджеты все еще покупаются. Спрос есть. Просто он сам по себе ниже, но, вероятнее всего, наши параллельные импортеры немножко переоценили спрос, поэтому завезли больше. Но вряд ли будут сильно скидывать цену. Им же надо отбивать то, что они вложили. Товар будет лежать на складах и ждать, пока распродастся», - добавил эксперт.
Корнейчук также назвал самый популярный бренд в России.
«Iphone не является первым по популярности смартфоном в России. Лидеры – это китайцы, Xiaomi, ну и все остальные, начиная от Realme и заканчивая Infinix. В количестве штук являются лидером. У Samsung тоже неплохие продажи, хотя у тех, кто не ведет официальный маркетинг в нашей стране, естественно, они падают», - заключил собеседник.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неприемлемым использование смартфонов продукции Apple на госслужбе. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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