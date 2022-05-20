Путин потребовал укреплять оборону цифрового пространства России
Президент РФ Владимир Путин заявил на совещании Совбеза, что против России развязана киберагрессия, однако эта кампания, как и санкционный наскок, провалилась.
Он сообщил, что кибератаки против РФ наносятся из разных стран, но четко координируются из одного центра.
Глава государства потребовал укреплять оборону цифрового пространства России, в которой, по его словам, не может быть слабых мест.
Путин предложил членам Совбеза обсудить проект основ государственной политики в области обеспечения безопасности критической ИТ-инфраструктуры РФ и создание государственной системы защиты информации.
«Риски утечек конфиденциальной информации и личных данных граждан из информационных систем должны быть сведены на нет», - отметил Путин.
Президент подчеркнул, что для укрепления технологического суверенитета правительству необходимо создать современную электронную компонентную базу.
«Нужно максимально быстро внедрить свои технологии в виду предстоящего с 2025 г. запрета на использование зарубежных средств защиты информации» - добавил Путин.
Ранее в Сбербанке заявили, что России объявлена кибервойна.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+5 089 / сут.
Умерли
378 тыс.+96 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 173 / сут.
- Путин потребовал укреплять оборону цифрового пространства России
- Законопроект об объединении Пенсионного фонда и ФСС внесли в Госдуму
- Игорь Акинфеев подписал новый контракт с ЦСКА
- Голикова заявила о сокращении числа зарегистрированных безработных
- Путин поручил проанализировать принятые странами ВТО антироссийские меры
- Агентство Fitch прогнозирует рецессию в Европе без российского газа
- Страны G7 заявили, что продолжат изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики
- В Кремле рассказали, что Путин и Лукашенко будут обсуждать на переговорах
- Алан Дзагоев ушёл из ЦСКА
- ВОЗ созовёт экспертов по оспе обезьян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru