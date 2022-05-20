Путин потребовал укреплять оборону цифрового пространства России

Президент РФ Владимир Путин заявил на совещании Совбеза, что против России развязана киберагрессия, однако эта кампания, как и санкционный наскок, провалилась.

Он сообщил, что кибератаки против РФ наносятся из разных стран, но четко координируются из одного центра.

Глава государства потребовал укреплять оборону цифрового пространства России, в которой, по его словам, не может быть слабых мест.

Путин предложил членам Совбеза обсудить проект основ государственной политики в области обеспечения безопасности критической ИТ-инфраструктуры РФ и создание государственной системы защиты информации.

«Риски утечек конфиденциальной информации и личных данных граждан из информационных систем должны быть сведены на нет», - отметил Путин.