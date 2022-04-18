Набиуллина: Число хакерских атак на банки РФ увеличилось более чем в 20 раз
В 2022 году число хакерских атак на российские банки увеличилось в более чем 20 раз. Об этом рассказала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.
При этом, по ее словам, финансовые институты смогли выдержать этот напор. Набиуллина добавила, что у банков получилось бесперебойно осуществлять все платежные сервисы.
В середине апреля зампред ЦБ Герман Зубарев сообщил, что после 24 февраля по 12 апреля 2022 года количество DDoS-атак на российские финансовые организации РФ по сравнению с началом года выросло в 22 раза.
Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в пресс-центре НСН заявил, что никто не сможет гарантировать гражданам 100% защиту персональных данных.
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