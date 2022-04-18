Набиуллина: Число хакерских атак на банки РФ увеличилось более чем в 20 раз

В 2022 году число хакерских атак на российские банки увеличилось в более чем 20 раз. Об этом рассказала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

При этом, по ее словам, финансовые институты смогли выдержать этот напор. Набиуллина добавила, что у банков получилось бесперебойно осуществлять все платежные сервисы.