Набиуллина: Число хакерских атак на банки РФ увеличилось более чем в 20 раз

В 2022 году число хакерских атак на российские банки увеличилось в более чем 20 раз. Об этом рассказала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

При этом, по ее словам, финансовые институты смогли выдержать этот напор. Набиуллина добавила, что у банков получилось бесперебойно осуществлять все платежные сервисы.

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В середине апреля зампред ЦБ Герман Зубарев сообщил, что после 24 февраля по 12 апреля 2022 года количество DDoS-атак на российские финансовые организации РФ по сравнению с началом года выросло в 22 раза.

Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в пресс-центре НСН заявил, что никто не сможет гарантировать гражданам 100% защиту персональных данных.

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ФОТО: кадр из видео YouTube
ТЕГИ:БанкиКибератакиХакерыЭльвира НабиуллинаЦентробанк
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