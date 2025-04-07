Мобильные приложения могут напомнить пользователю с выгоранием уделять время своему эмоциональному состоянию, однако без готовности человека изменить ситуацию и работать над собой технологии пользы не будет. Об этом в беседе с НСН рассказала психолог Екатерина Каталина.

Ранее студенты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали мобильное приложение VIZZY для планирования времени, чтобы пользователи смогли сбалансировать свою профессиональную и личную жизни. Об этом сообщила пресс-служба вуза. Каталина подчеркнула, что при использовании такого приложения важна осознанность пользователя.