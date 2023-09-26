Почти половина опрошенных россиян сталкивалась с выгоранием на работе

Выгоранию оказались более подвержены женщины (55%), госслужащие (76%), занятые в сфере добычи полезных ископаемых (68%), и в образовании (59%).

Аналитики пришли к выводу, что на сегодняшний день в этом состоянии пребывают около 13 миллионов россиян. Главное причиной выгорания 42% опрошенных назвали регулярные стрессовые ситуации и нервозность на работе.

Каждый пятый трудоустроенный россиянин главными причинами выгорания называет переработки, конфликты с руководством и коллегами (по 22%) и отсутствие видимых результатов труда (20%).

