Почти половина опрошенных россиян сталкивалась с выгоранием на работе
Чуть меньше половины работающих россиян - 45% - сталкивались с профессиональным выгоранием, 15% находятся в этом состоянии сегодня. Таковы результаты опроса аналитического центра НАФИ, статистику приводит РБК.
Выгоранию оказались более подвержены женщины (55%), госслужащие (76%), занятые в сфере добычи полезных ископаемых (68%), и в образовании (59%).
Аналитики пришли к выводу, что на сегодняшний день в этом состоянии пребывают около 13 миллионов россиян. Главное причиной выгорания 42% опрошенных назвали регулярные стрессовые ситуации и нервозность на работе.
Каждый пятый трудоустроенный россиянин главными причинами выгорания называет переработки, конфликты с руководством и коллегами (по 22%) и отсутствие видимых результатов труда (20%).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru