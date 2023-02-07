«Против развития»: Академик РАН назвал ударом закрытие проекта «Всенаука»
Популяризация науки и раньше была на скромном уровне, а такие удары не улучшают ситуацию, сказал НСН доктор физико-математических наук Юрий Балега.
Академик РАН Юрий Балега в беседе с НСН заявил, что государство должно найти деньги на поддержку ведущих журналов о науке и обеспечить им открытый доступ в интернете, чтобы ученые со всего мира могли изучать опыт российских коллег.
Бесплатно распространявший научно‑популярную литературу проект «Всенаука» объявил о поэтапном закрытии. Там сослались на отказ ряда зарубежных правообладетелей продлить права на книги, на объявление авторов части книг иноагентами. Возникли и финансовые трудности: летом 2022 года от сотрудничества отказался главный спонсор – «Яндекс», найти новых инвесторов стало сложнее. «У «Всенауки» просто не стало денег ни на пролонгацию электронных прав на книги, ни на другую активную деятельность. Балега считает, что подобные вещи работают против развития российской науки.
«Все эта работает против развития науки в нашей стране. Скажу, что популяризация науки и раньше была на скромном уровне, а такие удары не улучшают ситуацию. Хотелось бы, чтобы РАН могла быть в этом направлении главной организацией, отвечающей за продвижения науки. Особых препонов нет, но, к примеру, издательству «Наука», выпускавшему большое количество книг, нужна финансовая поддержка со стороны государства. Надо повышать уровень наших журналов, печатать их на английском языке, чтобы их могли читать во всем мире, переходить на электронную форму. Государство должно поддержать наши ведущие журналы, провести рейтингование, дать им финансирование, обеспечить открытый доступ в интернет», - сказал Балега.
Собеседник НСН отметил, что из-за санкций возникла проблема с членством российских ученых в международных организациях.
«Ситуация с подпиской на иностранные журналы всегда была сложной. Она жестко лимитирована, лучшие мировые журналы стоят дорого, а скудное финансирование институтов ограничивает подписку. К примеру, доступ к журналам об астрофизике крайне затруднен. Платить надо в валюте, а как оплачивать? Как оплачивать членство России в международных научных организациях? Ученые РАН состоят в 42 международных организациях, это финансируется через академию, деньги есть, но как оплатить? Потому все приостанавливаем потихоньку. Публиковаться за рубежом тоже было непросто, приходилось брать в соавторы зарубежных коллег», - озвучил проблемы Балега.
Академик указал и на несправедливость в зарплатах ученых.
«По майским указам президента, если в регионе средняя зарплата 20 тысяч рублей, то ученые должны получать 40, но бюджет институтов не увеличился. Приходиться бедным директорам выкручиваться, переводить на четверть ставки, на 1/10, чтобы не увольнять и вписаться в правило двойной зарплаты по региону. А в Москве лаборант или младший научный сотрудник может получать 150-200 тысяч рублей, а в институте Северного Кавказа ведущий сотрудник получает 40 тысяч. Значимость одного и второго несопоставима. Это необъективно», - резюмировал Балега.
Ранее академик Российской академии сельскохозяйственных наук (РАСХН), заместитель вице-президента РАН Юрий Лачуга в разговоре с НСН заявил, что Россия высевает в два раза меньше ржи, чем Китай, заброшены и посевы льна, страна почти полностью забыла про эти две культуры.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+7 615 / сут.
Умерли
395 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 455 / сут.
- Мэр Парижа заявила, что против участия России на Олимпиаде 2024 года
- Кадыров заявил, что спецоперация закончится до конца года
- Сергей Собянин предложил Владимиру Путину открыть Большую кольцевую линию метро
- Российский режиссер дебютирует с хоррором в Голливуде
- Шойгу: Украина понимает невозможность победить Россию военным путём
- Шойгу заявил об успешном развитии боевых действий в районе Артёмовска и Угледара
- В МИД Украины заявили о разочаровании решением суда Тбилиси по Саакашвили
- Шойгу заявил о потере ВСУ свыше 6500 военнослужащих в январе
- «Пушкинскую карту» для учителей предложили ввести в Госдуме
- Суд по делу не прошедшего полиграф футбольного арбитра состоится 9 февраля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru