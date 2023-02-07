«Против развития»: Академик РАН назвал ударом закрытие проекта «Всенаука»

Собеседник НСН отметил, что из-за санкций возникла проблема с членством российских ученых в международных организациях.

«Ситуация с подпиской на иностранные журналы всегда была сложной. Она жестко лимитирована, лучшие мировые журналы стоят дорого, а скудное финансирование институтов ограничивает подписку. К примеру, доступ к журналам об астрофизике крайне затруднен. Платить надо в валюте, а как оплачивать? Как оплачивать членство России в международных научных организациях? Ученые РАН состоят в 42 международных организациях, это финансируется через академию, деньги есть, но как оплатить? Потому все приостанавливаем потихоньку. Публиковаться за рубежом тоже было непросто, приходилось брать в соавторы зарубежных коллег», - озвучил проблемы Балега.

Академик указал и на несправедливость в зарплатах ученых.

«По майским указам президента, если в регионе средняя зарплата 20 тысяч рублей, то ученые должны получать 40, но бюджет институтов не увеличился. Приходиться бедным директорам выкручиваться, переводить на четверть ставки, на 1/10, чтобы не увольнять и вписаться в правило двойной зарплаты по региону. А в Москве лаборант или младший научный сотрудник может получать 150-200 тысяч рублей, а в институте Северного Кавказа ведущий сотрудник получает 40 тысяч. Значимость одного и второго несопоставима. Это необъективно», - резюмировал Балега.

Ранее академик Российской академии сельскохозяйственных наук (РАСХН), заместитель вице-президента РАН Юрий Лачуга в разговоре с НСН заявил, что Россия высевает в два раза меньше ржи, чем Китай, заброшены и посевы льна, страна почти полностью забыла про эти две культуры.



