«С гулькин нос»: В РАН заявили, что Россия «забросила» посев ржи и льна

«Собственным семеноводством должен заниматься Минсельхоз. Но не отнимая вузы от науки. Те институты, которые оторвали от науки, не дадут 11-12 миллионов тонн семян. И опять мы будем упираться в ту же самую проблему. Сегодня нужно создать государственно-частную систему семеноводства по всем культурам. А наука должна создавать сорта, гибриды и давать министерству сорта высших репродукций», - указал Лачуга.

Также академик отметил, что в Советском Союзе селекция в растениеводстве была на высшем уровне. Все это было до того времени, пока руководство страны не решило все закупать за границей, подчеркнул Лачуга.

«У нас всегда была селекция на самом высоком уровне. И в растениеводстве, и в животноводстве всегда были сорта, которые были перспективны. Но когда в 90-м году мы сказали, что все купим, тогда наука стала волочить жалкое существование. Но ученые, как патриоты страны, за копейки делали все для того, чтобы сохранить селекцию отечественных культур. Потому что было понятно, что коллективный Запад сделает то, что сделал сегодня. А те, которые тогда были у власти, думали, что нас вечно будут любить с той стороны. Когда начали закупать за границей семена, оставляя там часть средств на счетах шустрых чиновников, от сюда все и пошло», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее «Известия» сообщали, что представители Российского соевого союза, производители картофеля, зерна и овощей направили письмо Владимиру Путину с просьбой дать поручение профильным министерствам сфокусировать усилия на развитии отечественной селекции и семеноводства. Так аграрии отреагировали на проект правительства, в котором сказано о праве Минсельхоза, Минэкономразвития и ФАС устанавливать квоты на ввоз импортных семян до конца 2022 года. Речь идет об иностранных семенах картофеля, пшеницы, кукурузы и других культур, от которых Россия по-прежнему зависима.

