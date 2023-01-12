«Вытеснит предыдущие штаммы»: Академик РАН рассказал, кого может заразить «Кракен»

Болеть будут в основном люди, которые не болели «омикроном» последние полгода, сказал в эфире НСН Сергей Нетесов. 

Новый штамм коронавируса «Кракен» быстро вытесняет предыдущие варианты и будет заражать людей, которые давно не болели «омикроном», заявил завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов в беседе с НСН.

Накануне Роспотребнадзор зафиксировал первый случай заражения вариантом коронавирусной инфекции «Кракен» в России – новый штамм был обнаружен у пациента в Пензенской области. Нетесов отметил, что значительного всплеска заболеваемости на этом фоне не ожидается.

«Этот штамм быстро вытесняет предыдущие варианты «омикрона», но это не означает, что люди болеют те же самые, что болели предыдущими вариантами. Этот вариант заражает тех людей, которые давно не сталкивались с субвариантами «омикрона», у которых практически нет иммунитета против «омикрона». Болеть будут в основном люди, которые не болели последние полгода «омикроном», а также невакцинированные более 6 месяцев. Потому что этот вариант кардинально от «омикрона» не отличается», - рассказал академик РАН.

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Нетесов также заметил, что особенность новых штаммов коронавируса говорит о его постепенном превращении в ОРВИ.

«Если и будет вызванный им небольшой подъем заболеваемости – максимум в полтора раза, то на фоне нынешних пяти-шести тысяч заболевших в день это не такой значительный всплеск. У всех субвариантов «омикрона» летальность намного меньше, чем у исходного уханьского варианта. Но этот «кракен», похоже, еще быстрее и эффективнее распространяется между людьми, чем предыдущие варианты. Сейчас на наших глазах фактически происходит постепенное превращение пандемического коронавируса в ОРВИ. У омикрона и его субвариантов пока что до сих пор летальность повыше, чем у гриппа, но в цепочке его субвариантов она становится все ниже и ниже», - добавил собеседник НСН.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН заявил, что новый штамм коронавируса «кракен» похож на своих предшественников – быстро распространяется, но легче переносится, не вызывая высокую смертность.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирус
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