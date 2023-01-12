«Вытеснит предыдущие штаммы»: Академик РАН рассказал, кого может заразить «Кракен»

Новый штамм коронавируса «Кракен» быстро вытесняет предыдущие варианты и будет заражать людей, которые давно не болели «омикроном», заявил завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов в беседе с НСН.

Накануне Роспотребнадзор зафиксировал первый случай заражения вариантом коронавирусной инфекции «Кракен» в России – новый штамм был обнаружен у пациента в Пензенской области. Нетесов отметил, что значительного всплеска заболеваемости на этом фоне не ожидается.

«Этот штамм быстро вытесняет предыдущие варианты «омикрона», но это не означает, что люди болеют те же самые, что болели предыдущими вариантами. Этот вариант заражает тех людей, которые давно не сталкивались с субвариантами «омикрона», у которых практически нет иммунитета против «омикрона». Болеть будут в основном люди, которые не болели последние полгода «омикроном», а также невакцинированные более 6 месяцев. Потому что этот вариант кардинально от «омикрона» не отличается», - рассказал академик РАН.