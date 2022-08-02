Причиной взлома страницы Медведева в «ВКонтакте» назвали человеческий фактор

«Сейчас и, по крайней мере, еще десять лет их точно не будет. Не будет никакого инструмента для безопасности, потому что лазейки есть абсолютно везде. Если только приложения или соцсети будет создавать искусственный интеллект, который, правда, тоже создается людьми, но дальнейшем будет саморазвиваться. Но так как сейчас у нас весь код пишут люди, поэтому чисто человеческий фактор может проявляться везде, он и создает различные уязвимости», - пояснил он.

Также при взломе злоумышленники могут применять и другие средства, например, завладение куками, использование фишингового сайта, они способны уловить логин и пароль, а также код из смс или же выпрашивают код из Google Authenticator.

«С легкостью можно взломать аккаунты там, где отключена двухфакторная идентификация, но по политике соцсети «ВКонтакте», прежде чем получить галочку, необходимо включить двухфакторную идентификацию, ее также именуют как подтверждение входа. Может быть зараженность самого смартфона. Если, к примеру, после логина и пароля будем действовать первым способом для подтверждения личности, отправлять сообщения на номер телефона, то есть приложения, которые считывают эти сообщения. Вы можете разрешить им доступ к микрофону, хранилищу, камере. Это перехват сообщений. Второй способ – резервные коды, которые выдает «ВКонтакте». В основном их сохраняют на персональный компьютер, смартфон и никогда не используют бумажный вариант. Однако от дедушкиных методов нельзя отказываться. Бумагу можно спрятать, а если вирус проникает в смартфон, то это тоже, что в дом проник вор – он все равно найдет нужное. Дедовский метод более безопасен, если что-то касается конфиденциальной информации», - считает эксперт.

Ранее вице-президент, директор по информационной безопасности VK Алексей Волков заявил, что новая функция в мессенджере «ВКонтакте» защитит пользователей от потенциальных мошенников.

