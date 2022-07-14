Эксперт объяснил, откуда мошенники берут номера телефонов и имена жертв

По его словам, хакеры взламывают абсолютно разные сайты, после чего хранящиеся на них базы данных попадают к мошенникам.

«Есть взломанные базы сайтов... эти базы склеиваются от разных сайтов... персональные данные, связки номеров и ФИО продаются на биржах данных, и там не нужно быть экспертом, специалистом, чтобы получить к ним доступ», — подчеркнул разработчик.

Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» заявили, что в настоящее время стал набирать обороты один из видов мошенничества — вишинг, сообщает RT.