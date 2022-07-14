Эксперт объяснил, откуда мошенники берут номера телефонов и имена жертв
Главный разработчик сайта Kremlin.ru Артём Геллер заявил, что данные пользователей утекают даже из государственных сервисов, сообщает NEWS.ru.
По его словам, хакеры взламывают абсолютно разные сайты, после чего хранящиеся на них базы данных попадают к мошенникам.
«Есть взломанные базы сайтов... эти базы склеиваются от разных сайтов... персональные данные, связки номеров и ФИО продаются на биржах данных, и там не нужно быть экспертом, специалистом, чтобы получить к ним доступ», — подчеркнул разработчик.
Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» заявили, что в настоящее время стал набирать обороты один из видов мошенничества — вишинг, сообщает RT.
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