Помощник Медведева заявил о взломе страницы политика во «ВКонтакте»
Злоумышленники взломали страницу зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщил помощник политика Олег Осипов.
Ранее в аккаунте Медведева появилась публикация с резкими высказываниями о постсоветских странах. Также в посте отмечалось, что Россия якобы «готова воссоздать СССР», пишет Ura.ru. Позже запись была удалена, отмечает телеканал «360».
«Последний пост в ВК, который публиковал Дмитрий Анатольевич был посвящен поздравлению военных моряков с днем ВМФ. А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено», — цитирует Осипова РИА Новости.
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