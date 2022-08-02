Помощник Медведева заявил о взломе страницы политика во «ВКонтакте»

Ранее в аккаунте Медведева появилась публикация с резкими высказываниями о постсоветских странах. Также в посте отмечалось, что Россия якобы «готова воссоздать СССР», пишет Ura.ru. Позже запись была удалена, отмечает телеканал «360».

«Последний пост в ВК, который публиковал Дмитрий Анатольевич был посвящен поздравлению военных моряков с днем ВМФ. А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено», — цитирует Осипова РИА Новости.

