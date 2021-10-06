Президент InfoWatch Касперская предупредила о минусах цифровизации

Цифровизация несет с собой риск возникновения в России новой теневой власти. Об этом рассказала президент группы InfoWatch Наталья Касперская, передает РИА Новости.

По ее словам, в стране может появиться новая теневая власть людей, которые создают и используют цифровые системы. Среди них – айтишники и цифровые клерки.

В качестве примера она привела гипотетическую ситуацию, когда город N разрабатывает систему распознавания лиц, «узнавающую» 10 тысяч лиц для допуска на важные объекты и «не узнавающую» на улице 5 тысяч «секретных» лиц, например, высокопоставленных чиновников или сотрудников спецслужб.