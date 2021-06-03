Ракова рассказала о принципах цифровизации социальной сферы Москвы

Эффективности цифровизации социальной сферы можно добиться только в том случае, если в центре внимания окажется не услуга, а сам пациент, для чего необходимо соответствующим образом перестроить все процессы. Такую точку зрения озвучила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на Петербургском международном экономическом форуме.

Как отметила заммэра, медицина до сих пор чаще берёт за ориентир объем предоставленных услуг, численные показатели: сколько действующих койко-мест, сколько больных прошли лечение и так далее. Ракова выразила уверенность, что сам по себе цифровой профиль пациента или врача не решит насущные проблемы медицины.