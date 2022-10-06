«Правила гигиены»: Россиянам рассказали, как защитить себя в WhatsАpp

В мессенджере действительно есть серьезные недоработки в системе безопасности, отметил в эфире НСН Денис Кусков. 

Для того, чтобы защитить себя от злоумышленников в WhatsАpp (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), нужно не принимать звонки с незнакомых номеров и не открывать ссылки от неизвестных людей, рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с НСН.

Дуров объяснил задержку обновлений Telegram

Накануне создатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что из-за проблем с безопасностью в мессенджере WhatsАpp, хакеры могут получить полный доступ ко всему на телефонах пользователей. Также Дуров призвал не пользоваться WhatsApp и подчеркнул, что он уже 13 лет является инструментом слежки. Денис Кусков считает, что после заявлений Дурова россияне все ровно продолжат пользоваться мессенджером.

«Павел Дуров уже не первый раз акцентирует свое внимания на конкурентах. В свое время это было отослано к Facebook (запрещенная в России соцсеть, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), сейчас это WhatsApp, причем не первый раз. С одной стороны, это имеет под собой определенную подоплеку по той причине, что, действительно, есть определенные недоработки в защите. С другой стороны, нужно понимать, что до этого необходимо либо принять какой-то внешний видеозвонок от человека, либо еще что-то. Это можно сравнить с «троянским конем», с вирусом. При этом нужно понимать, что на 100% защищенного мессенджера нет. Telegram, конечно, является более защищенным, но не на 100% обеспечивающим защиту. Самая большая мера – это не открывать ничего и не принимать звонки от незнакомых вам людей. Тогда никаких проблем не возникнет», - сказал Кусков.

Эксперт объяснил, откуда мошенники берут номера телефонов и имена жертв

По его словам, заявления Дурова не заставят пользователей WhatsApp удалить приложение и перестать им пользоваться, так как людям удобно там общаться.

«Не думаю, что заявления Дурова как-то повлияют на пользователей WhatsApp. Количество пользователей у этого мессенджера на сегодняшний день максимально, оно больше, чем у других. Людям удобно там общаться, просто нужно соблюдать определенные правила «гигиены», - резюмировал Кусков.

Ранее сообщалось, что в целях конфиденциальности разработчики WhatsApp хотят запретить пользователям делать скриншоты и вести съемку фото и видео, предназначенных для однократного просмотра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Константин Михальчевский//РИА Новости
ТЕГИ:РоссияХакерыБезопасность
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры